- 19:19 Непогода под Одессой: местные жители жалуются на зиму в конце мая
- 19:08 19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере
- 18:54 Подарок от Линдеманна? Лобода озадачила поклонников новым видео
- 18:26 Финны не пустили Россию в финал чемпионата мира по хоккею: видеообзор матча
- 18:17 «Я не Дон Кихот»: Стрелков рассказал, как прятался за женщинами и детьми на Донбассе
- 17:43 Названо имя украинского военного, погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе
- 17:29 Первый концерт воссоединившихся Spice Girls: недовольные зрители покидали стадион
- 17:00 В Днепре маршрутчик отказался давать сдачу школьнику и порвал деньги: видео инцидента
- 16:51 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 16:35 «Динамо» — «Львов»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере
Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (42-я позиция в мировом женском рейтинге) стала победительницей престижного турнира, проводившегося во французском Страсбурге, с общим призовым фондом 250 тысяч долларов.
В финале наша 19-летняя соотечественница встречалась с 24-й ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией, которая три года назад уже завоевала трофей в Страсбурге. Несмотря на то, что соперница располагается в рейтинге выше Даяны, именно украинке букмекеры отдавали небольшое предпочтение перед поединком.
Матч получился нервным. В первом сете теннисистки выиграли лишь три гейма на своих подачах, и отрадно, что лучше справилась с нервами украинка — 6:4. Во второй партии украинка уже более бережно относилась к своим подачам, уверенно ведя игру, при счете 5:4 имела два матч-болла, но в итоге умудрилась отдать партию Гарсии — 5:7. Судьба титула решалась в третьем сете, который на тай-брейке выиграла Ястремская. Итоговый счет — 6:4, 5:7, 7:6 (3) в пользу украинки.
За свой триумф на турнире, который стал для нашей соотечественницы третьим на состязаниях под эгидой WTA (ранее были победы в Гонконге в 2018-м и Хуахине в 2019-м), Даяна заработала 34 677 долларов призовых и в отличном настроении подходит к турниру серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», где в первом круге встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (28-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина начнет выступление на «Ролан Гаррос» с матча против старшей из сестер Уильямс.
Фото Jimmie 48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...