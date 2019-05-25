19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (42-я позиция в мировом женском рейтинге) стала победительницей престижного турнира, проводившегося во французском Страсбурге, с общим призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финале наша 19-летняя соотечественница встречалась с 24-й ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией, которая три года назад уже завоевала трофей в Страсбурге. Несмотря на то, что соперница располагается в рейтинге выше Даяны, именно украинке букмекеры отдавали небольшое предпочтение перед поединком.

Матч получился нервным. В первом сете теннисистки выиграли лишь три гейма на своих подачах, и отрадно, что лучше справилась с нервами украинка — 6:4. Во второй партии украинка уже более бережно относилась к своим подачам, уверенно ведя игру, при счете 5:4 имела два матч-болла, но в итоге умудрилась отдать партию Гарсии — 5:7. Судьба титула решалась в третьем сете, который на тай-брейке выиграла Ястремская. Итоговый счет — 6:4, 5:7, 7:6 (3) в пользу украинки.

За свой триумф на турнире, который стал для нашей соотечественницы третьим на состязаниях под эгидой WTA (ранее были победы в Гонконге в 2018-м и Хуахине в 2019-м), Даяна заработала 34 677 долларов призовых и в отличном настроении подходит к турниру серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», где в первом круге встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (28-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина начнет выступление на «Ролан Гаррос» с матча против старшей из сестер Уильямс.

Фото Jimmie 48

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