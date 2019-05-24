Спорт

Серена Уильямс замечена в Париже в инвалидном кресле: Свитолина начнет «Ролан Гаррос» матчем с ее сестрой (фото)

В Париже состоялась жеребьевка одного из четырех турниров серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», который пройдет на кортах столицы Франции с 26 мая по 8 июня (призовой фонд — 23 млн долларов). Первая ракетка Украины (и девятая в мире) Элина Свитолина, недавно оплатившая операцию юной украинской теннисистке, в первом круге состязаний сразится с 52-й ракеткой мира американкой Винус Уильямс (в двух предыдущих встречах соперницы — они на фото в заголовке — обменялись победами).

Кстати, накануне сеть взбудоражило фото, сделанное 115-й ракеткой мира Исалин Бонавентюр в парижском Диснейленда. На снимке, который бельгийка разместила в Twitter, знаменитая сестра Винус Уильямс — 37-летняя Серена Уильямс (10-я), тренирующаяся в Париже в преддверии «Ролан Гаррос», держит на руках дочь Алексис Олимпию, сидя… в инвалидном кресле.

Напомним, что 23-кратная чемпионка турниров «Большего шлема» с начала весны провела всего четыре матча: с одного снялась по ходу борьбы, а еще на два не вышла из-за травмы колена.

Что же касается других представительниц Украины на «Ролан Гаррос», то Леся Цуренко (27-я), которая 30 мая отметит юбилей, поберется за выход во второй этап турнира в поединке с канадкой Эжени Бушар (77-я), которой проиграла два из трех последних матчей.

Даяна Ястремская (42-я), успешно выступающая на турнире в Страсбурге, дебютирует на «Ролан Гаррос» матчем с испанкой Карлой Суарес-Наварро (28-я), которой недавно уступила на грунтовом турнире в Риме.

Еще одна наша соотечественница Катерина Козлова (66-я) в первом раунде встретится с одной из победительниц квалификации, в которой также борется за выход в основную сетку украинка Катерина Завацкая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира получил рыцарский титул.

Фото Getty Images, Instagram



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