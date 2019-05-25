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«Я не Дон Кихот»: Стрелков рассказал, как прятался за женщинами и детьми на Донбассе
Один из бывших главарей террористической «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. Видео его беседы на росТВ поделился в Twitter блогер Necro Mancer.
В частности, боевики вспоминает, как украинские военные предлагали ему вступить в открытый бой, однако он отказался, чтобы «не положить бойцов практически ни за что». Очевидно, под этим ни за что он имеет в виду жителей Донбасса.
#Гиркин: в #Славянск'е я по завету великого Путина стоял за спинами женщин и детей. Я же не Дон Кихот https://t.co/Ys9df45fa5 pic.twitter.com/H57h6tvwwV— Necro Mancer (@666_mancer) 25 мая 2019 г.
В другом эпизоде этого же интервью террорист признается, что приказывал расстрелять командующих взводом и ротой боевиков из Харькова, которых он называет уголовниками и беспредельщиками. Рядовых этих бандформирований Стрелков отправил «на перевоспитание» к ныне погибшему главарю боевиков «Мотороле».
#Гиркин: в мае-июне 2014 по моим приказам были расстреляны 4 человека, в т.ч. комвзвода и комроты за похищение и пытки уголовниками из #роа отца одного из наших членов. А рядовых отправил "перековываться" к "Мотороле" https://t.co/U3xOWkHdxF #Славянск pic.twitter.com/xvKfkSFkee— Necro Mancer (@666_mancer) 25 мая 2019 г.
Напомним, ранее Стрелков-Гиркин признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги, а также отметил возросшее мастерство украинских снайперов.
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