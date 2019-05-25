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Украина

«Я не Дон Кихот»: Стрелков рассказал, как прятался за женщинами и детьми на Донбассе

18:17 25 мая 2019 402
Игорь Гиркин
Инф. «ФАКТОВ»

Один из бывших главарей террористической «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. Видео его беседы на росТВ поделился в Twitter блогер Necro Mancer.

В частности, боевики вспоминает, как украинские военные предлагали ему вступить в открытый бой, однако он отказался, чтобы «не положить бойцов практически ни за что». Очевидно, под этим ни за что он имеет в виду жителей Донбасса.

 

В другом эпизоде этого же интервью террорист признается, что приказывал расстрелять командующих взводом и ротой боевиков из Харькова, которых он называет уголовниками и беспредельщиками. Рядовых этих бандформирований Стрелков отправил «на перевоспитание» к ныне погибшему главарю боевиков «Мотороле».

 

Напомним, ранее Стрелков-Гиркин признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги, а также отметил возросшее мастерство украинских снайперов.

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