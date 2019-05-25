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В Киеве мужчина в супермаркете пытался свернуть шею ребенку: появилась информация о злоумышленнике
В Киеве полиция задержала злоумышленника, напавшего на ребенка в супермаркете на жилом массиве Березняки. Свидетели заявили правоохранителям, что мужчина напал на мальчика у кассы, начав его душить. Отпор ему дала мама мальчика, после чего охрана магазина задержала злоумышленника до приезда полиции.
В отделении полиции установили личность задержанного — им оказался ранее не судимый местный житель 1977 года рождения.
Также было установлено, что на момент инцидента он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (в его крови было обнаружено 3,09 промилле алкоголя).
На данный момент следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Суд избрал киевлянину меру пресечения, которая будет действовать до вынесения окончательного приговора — личное обязательство.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который занимался съемками детского порно, а также совращал детей 9−10 лет.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!