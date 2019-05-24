Происшествия

Чуть не свернул шею: в киевском супермаркете неадекватный мужчина напал на ребенка (видео 18+)

В сети появилось видео из супермаркета на жилом массиве Березняки в Киеве, где неизвестный неадекватный мужчина напал на ребенка. По неизвестным причинам он пытался свернуть мальчику шею. Остановить его смогла стоявшая рядом женщина, которая начала бить агрессора сумкой. Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который занимался съемками детского порно, а также совращал детей 9−10 лет.

Видео инцидента выложили на Киев Оперативный.

В сети возмутились гуманным украинским законодательством, позволяющим подобным «людям» находиться в социуме, а также восхитились смелостью спасительницы ребенка.

«Его надо было сдавать в полицию! Это же маньяк! Посмотрите как он боролся с желанием фактически убить и все-таки принял попытку это сделать! Это чудовище нельзя было отпускать», — считает пользователь Оlga Оlga.

«Это материнский инстинкт! Молодец!», — восхищается Солодусі Від Катрусі.

А Lidiia Poplavska не исключает, что вскоре неадекватный преступник зайдет в другой супермаркет и повторит это, а вот барышни такой рядом не окажется.

«Полицию надо было вызвать», — считает она.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о задержании 23-летнего жителя села Поправка Белоцерковского района Киевской области, который изнасиловал несовершеннолетнюю 14-летнюю девушку.

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