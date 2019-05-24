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Чуть не свернул шею: в киевском супермаркете неадекватный мужчина напал на ребенка (видео 18+)
В сети появилось видео из супермаркета на жилом массиве Березняки в Киеве, где неизвестный неадекватный мужчина напал на ребенка. По неизвестным причинам он пытался свернуть мальчику шею. Остановить его смогла стоявшая рядом женщина, которая начала бить агрессора сумкой. Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который занимался съемками детского порно, а также совращал детей 9−10 лет.
Видео инцидента выложили на Киев Оперативный.
В сети возмутились гуманным украинским законодательством, позволяющим подобным «людям» находиться в социуме, а также восхитились смелостью спасительницы ребенка.
«Его надо было сдавать в полицию! Это же маньяк! Посмотрите как он боролся с желанием фактически убить и все-таки принял попытку это сделать! Это чудовище нельзя было отпускать», — считает пользователь Оlga Оlga.
«Это материнский инстинкт! Молодец!», — восхищается Солодусі Від Катрусі.
А Lidiia Poplavska не исключает, что вскоре неадекватный преступник зайдет в другой супермаркет и повторит это, а вот барышни такой рядом не окажется.
«Полицию надо было вызвать», — считает она.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о задержании 23-летнего жителя села Поправка Белоцерковского района Киевской области, который изнасиловал несовершеннолетнюю 14-летнюю девушку.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!