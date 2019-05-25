Канада забросила пять шайб и стала вторым финалистом ЧМ по хоккею: видеообзор матча

Спорт

В субботу, 25 мая, следом за Финляндией, неожиданно обыгравшей Россию, вторым полуфиналистом на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, стала Канада.

½ финала

Канада — Чехия — 5:1 (Стоун, 6, Нерс, 21, Дюбуа, 26, Туррис, 47, Шабо, 53 — Зогорна, 54).

Североамериканцы, считавшиеся фаворитами полуфинала, сполна оправдали свой статус. И если в первом периоде канадцы ограничились лишь одной заброшенной шайбой, то к шестой минуте второго команда Алена Виньо вела в счете 3:0. Тренерский штаб Чехии заменил вратаря, но это их сборную не спасло от еще двух пропущенных голов. Все, на что сподобились подопечные Милоша Ржиги, — это шайба престижа при счете 0:5… Примечательно, что, согласно статистике, чехи нанесли 40 бросков в створ ворот соперника (у канадцев — 30), вот только от разгромного поражения их это не спасло.

Отметим, что финал между Канадой и Финляндией пройдет в четвертый раз в истории мировых первенств. И во всех случаях успех был на стороне североамериканцев — в 1994-м, 2007-м и 2016-м. Посмотрим, как оно будет в 2019-м…

Добавим, что матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 26 мая. Неудачники полуфиналов, Россия и Чехия, начнут борьбу за «бронзу» мирового первенства в 16:45 по киевскому времени, а поединок за «золото» возьмет старт в 21:15.

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