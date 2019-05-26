Девушка Бруклина Бекхэма набросилась на него с кулаками: пришлось вмешаться телохранителям (фото)

Шоу-бизнес

Отношения старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина с его девушкой напоминают «американские горки». Парочка то не может оторваться друг от друга, целуясь на публике, то устраивает грандиозные ссоры.

Во время последней стычки 20-летнео Бекхэма и 22-летней модели Ханы Кросс пришлось даже вмешаться телохранителям Бруклина. Пара, которая посетила кинофестиваль в Каннах, устроила спор по какому-то поводу в отеле Martinez. Как сообщает издание The Sun, оба выпили на вечеринке и принялись обмениваться оскорблениями. Вскоре они начали кричать друг на друга и плакать. В какой-то момент Хана попыталась наброситься на своего бойфренда с кулаками. Охранники Бруклина оттащили ее в сторону, спасая своего подопечного.

О ссоре сообщили родителям Бекхэма. Дэвид и Виктория обеспокоены нестабильными отношениями пары и недовольны этими унизительными публичными скандалами. Представитель Ханы заявил, что она и ее парень «еще очень молоды, а в таком возрасте все происходит бурно».

Хана и Бруклин, который встречаются уже около шести месяцев, уже помирились и извинились друг перед другом.

В прошлом месяце Бруклин и Хана устроили также публичную ссору в Лос-Анджелесе. Тогда их разнимал младший брат Бруклина Ромео. А в другой раз Кросс удалось довести Бекхэма до слез.

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