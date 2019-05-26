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- 10:42 На Тернопольщине приговорили работника оздоровительного лагеря, стрелявшего по детям "в воспитательных целях"
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На Тернопольщине приговорили работника оздоровительного лагеря, стрелявшего по детям "в воспитательных целях"
На Тернопольщине полиция расследует издевательства над воспитанниками оздоровительного патриотического лагеря «Право на шанс» в селе Кутянка Шумского района, среди которых были дети бойцов АТО и дети с прифронтовой зоны. Там в качестве наказания за шалость воспитатель устроил стрельбу по детям из пневматического оружия.
Один из детей получил травму и пытался спрятаться, однако воспитатель заставил его стать в строй, а затем приседать 500 раз.
При этом мужчина периодически стрелял в ребенка из того же оружия, говорится в материалах уголовного дела.
На суде воспитатель свою вину признал частично и заявил, что стрельба была учебной — чтобы научить мальчика уклоняться от пуль. Согласно его же признанию, подобные экзекуции он устраивал в лагере регулярно,
Тем не менее суд квалифицировал действия обвиняемого как пытки и лишил его свободы на пять лет с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, мужчина должен выплатить 25 тысяч гривен в пользу несовершеннолетнего.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о православном лагере в Чернигове, где дети поют песни о любви к России и участвуют в военно-патриотических играх, похожих на советскую «Зарницу».
Тем временем ГПУ завела уголовное дело на организаторов военизированных игр на оккупированных территориях и намерена подать заявление против России в Международный уголовный суд в Гааге.
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