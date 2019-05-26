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- 13:52 Украинские моряки с захваченного в Египте судна возвращаются на родину
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Украинские моряки с захваченного в Египте судна возвращаются на родину
В понедельник, 27 мая, в Одесском аэропорту ждут рейса из Египта, которым на родину должны вернуться пятеро моряков с задержанного в декабре 2018 года танкера Sea Shark. Как сообщили «ФАКТАМ» в фонде помощи морякам «Ассоль», оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном также освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления
документов и возвращения домой.
Судно с грузом нефти удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна с декабря 2018 года. Поводом для его задержания стал случайный заход в территориальные воды Египта. За это судовладельцу выставили счет в 56 миллионов долларов.
«Ассоль» обратилась в МИД Украины, посольство Украины в Арабской Республике Египет и в администрацию флага судна. Благодаря усилиям украинского посольства и работников консульской службы Украины, в тесном сотрудничестве с дипломатическими ведомствами стран, чьи представители были в экипаже, удалось добиться разрешения этой ситуации.
«Так, часть экипажа — 10 моряков, в том числе пять украинцев — в тот же день переместили на другую военную базу, —
уточняет руководитель проектов „Ассоли“ Андрей Шевченко. — После прохождения всех формальностей, под
контролем дипломатических служб Украины и других государств, их поместили в отель. В итоге в понедельник наш соотечественники возвращаются на родину».
На борту танкера
19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко о критической ситуации на борту судна и угрозе жизни экипажа.
20 мая стало известно, что первых 10 членов экипажа арестованного танкера Sea Shark, среди которых пять граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин, уже освободили. При этом власти Египта решили оставить у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа.
Напомним, ранее украинских моряков предупредили об опасной схеме, используемой недобросовестными работодателями.
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