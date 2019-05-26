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В День Киева на Контрактовой площади планируют установить танцевальный рекорд
Ко Дню Киева, который отмечают 26 мая, подготовлена обширная праздничная программа, в которую включены фестивали, концерты, спортивные и другие мероприятия.
Сегодня состоится 1,5-часовой концерт «Космическая симфония» (20:00) на Контрактовой площади, где выступит группа «Space Symphony» Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины. Намечается современное лазерное шоу, яркое видео и спецэффекты. Киевлян и гостей города ждет и большая праздничная программа в формате open-air с популярными исполнителями и звездами эстрады.
На территории столичного Экспоцентра (19:00) анонсировали концерт «Океана Эльзы».
Развлечься можно и в наших парках: «Победа» (станция метро «Дарница»), на фестивале хорового искусства в Печерском ландшафтном парке.
На Крещатике (от улицы Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) в 17:00−18:30 запаланирован традиционный парад Kyiv Black & White Parade, в котором примут участие четыре породы шотландских терьеров, как пишут организаторы в Facebook.
В рамках празднования на Контрактовой площади пройдет ежегодный Киевский бал. Вход и мастер-классы бесплатные. Зрители смогут испытать себя в таком виде танца, как сальса, увидеть масштабный флеш-моб: в 18:00 на Контрактовой площади торжественно выстроится более тысячи танцоров, чтобы исполнить украинскую польку. Мероприятие будет зафиксировано в Книге рекордов Украины.
Еще можно попасть на четвертый международный фестиваль современного искусства Kyiv Art Week и большую ярмарку галерей и арт-объектов Kyiv Art Fair в комплексе «Торонто-Киев» в центре города. Программа по ссылке.
На 26 мая Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков подготовили бесплатные экскурсии- это своеобразный подарок горожанам и гостям столицы. Как сообщили в управлении туризма и промоций столичной госадминистрации, данный проект даст возможность желающим познакомиться с Киевом и внимательнее присмотреться к его улицам, паркам, домам.
Предлагаются экскурсии «Владимирская горка» — 15:00, «От Европейской площади до станции метро «Арсенальная» — 16:15, «Вечерние огни над Днепром» — 17:15, «Очаровательные Липки» — 18:00, обзорная экскурсия по городу (на немецком языке) — 18:00. Участники должны зарегистрироваться по телефону (044)-362−30−59 либо на странице Facebook, оставив в комментариях значок «+».
На территории Национального заповедника «София Киевская» презентуют проект «Киевская Стража», чтобы ознакомить горожан и гостей столицы с историей Киева, с церемонией смены часовых возле Золотых ворот (улица Владимирская, 40а, возле Золотых ворот) — главного входа в древний город, памятника архитектуры времен средневековья. Действо подготовили Клуб исторической реконструкции «Спадщина», студенческий театр «Борисфен» и инструментальный коллектив Киевского университета имени Бориса Гринченко. На площадке обустроена фотозона, где можно сфотографироваться в средневековых доспехах.
Кау уже сообщалось, на именины Киева перекроют некоторые улицы для транспорта.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...