- 19:50 В Днепре разбушевавшиеся хулиганы разбили авто патрульной полиции
- 19:42 Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс
- 19:21 Россия пятый раз в истории стала бронзовым призером ЧМ по хоккею
- 18:59 «Динамо» в новой форме с автографом Лобановского одолело дома «Львов»
- 18:35 Не продержался и суток: новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами
- 18:16 Новые тренды в макияже: советы визажиста
- 18:06 Трамп привез жену на турнир борцов сумо в Японии
- 18:02 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 17:43 На автотрассе в Польше дотла сгорел рейсовый автобус Киев — Прага: фото и видео с места ЧП
- 17:12 27 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Сидоренко
Не продержался и суток: новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами (фото, видео)
Новый велосипедно-пешеходный мост в Киеве, соединивший парк «Владимирская горка» и парк «Хрещатый» был поврежден в течение суток после своего открытия. Об этом сообщают в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
В частности, стеклянная часть моста покрылась мелкими трещинами.
«Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия… Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем», — говорится в сообщении.
На фото видно, что одно из стекол в конструкции моста, через которое по замыслу должно быть видно землю, действительно полностью потрескалось и помутнело.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что мост мог быть поврежден в результате акта вандализма. Об этом он написал в Facebook.
«Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться это не могло. Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли», — написал он и добавил, что виновные получат «жесткий ответ».
В полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста. На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, а также следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян, включая мэра Виталия Кличко и его брата Владимира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...