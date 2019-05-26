Происшествия

Не продержался и суток: новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами (фото, видео)

Новый велосипедно-пешеходный мост в Киеве, соединивший парк «Владимирская горка» и парк «Хрещатый» был поврежден в течение суток после своего открытия. Об этом сообщают в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

В частности, стеклянная часть моста покрылась мелкими трещинами.

«Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия… Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем», — говорится в сообщении.

На фото видно, что одно из стекол в конструкции моста, через которое по замыслу должно быть видно землю, действительно полностью потрескалось и помутнело.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что мост мог быть поврежден в результате акта вандализма. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться это не могло. Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли», — написал он и добавил, что виновные получат «жесткий ответ».

В полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста. На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, а также следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян, включая мэра Виталия Кличко и его брата Владимира.

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