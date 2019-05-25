Общество

Народу — как в метро в час пик: открытие пешеходного моста на Владимирской горке вызвало ажиотаж у киевлян

В Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян, включая мэра Виталия Кличко и его брата Владимира.

Несмотря на то, что мост предназначен не только для пешеходов, но и для велосипедистов, 25 мая проехать на велосипеде по новому объекту никто не смог бы даже при желании.

В Киевской городской администрации объясняют, что мост объединяет два популярных среди туристов маршрута — парк «Владимирская горка» и парк «Хрещатик».

Киевляне делятся в сети фото посещения новой столичной локации, попутно сетуя на его загруженность.

«Ну что, объект удался и забит как метро в час пик», — написал в Facebook бывший пресс-аташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в столице пройдет спортивно-массовое мероприятие — 27-й «Пробег под каштанами», в связи с чем с 08:00 до 15:00 перекроют движение транспорта по ряду центральных улиц по маршруту забега: Майдан Незалежности — улица Крещатик — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — разворот на улице Деловой — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Киев вошел в список 10 городов мира с самыми красивыми пейзажами.

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