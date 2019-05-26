«Динамо» в новой форме с автографом Лобановского одолело дома «Львов» (фото, видео)

Спорт

В воскресенье, 26 мая, поединком на столичном «Олимпийском» стартовала программа 31-го тура чемпионата Украины в топ-шестерке.

Чемпионат Украины. 31-й тур

1—6-е места

«Динамо» (Киев) — «Львов» — 2:1 (Беседин, 78, Бурда, 84 — Алваро, 17).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28), Шепелев, де Пена, Смирный (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуэлунд, 64), Беседин, Русин.

Перед матчем команды Александра Хацкевича против «Львова» столичный клуб презентовал на «Олимпийском» новую игровую форму команды на следующий сезон. Капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук получил футболку нового образца от New Balance из рук дочери Валерия Лобановского Светланы. Кстати, вышитый автограф легендарного тренера, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, — отныне на экипировке «Динамо».

Дочь Валерия Лобановского Светлана и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук с новой футболкой «бело-синих»

В поединке «Динамо» — «Львов», который посетили 11 740 болельщиков, «бело-синие» не смогли рассчитывать на 11 (!) футболистов: Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский и Фран Соль травмированы, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, и Александр Андриевский дисквалифицированы, а Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга в составе сборной Украины U20 уже дебютировали на чемпионате мира в Польше.

В итоге с первых минут на поле вышли резервисты Ахмед Алибеков и Смирный, а восстановившийся после травмы Виталий Миколенко, как и датчанин Миккель Дуэлунд, оказался в запасе. Что же касается подопечных Богдана Блавацкого, то с первых минут игру против вице-чемпиона начали пять бразильцев.

И один из — Алваро — на 17-й минуте заставил ошибиться голкипера и оборону киевлян, ударом с острого угла выведя «Львов» вперед. Более того, бразильская «диаспора» львовян до перерыва была куда острее «бело-синих», у которых уже в середине первого тайма пассивного Сидклея заменил Миколенко.

После перерыва динамовцы долгое время не могли подобрать ключи к воротам Александра Бандуры, и все-таки на 78-й минуте после навеса Карлоса де Пены форвард Артем Беседин головой отправил мяч в сетку, забив свой первый гол в этом году. А на 84-й минуте Никита Бурда в схожей ситуации (снова после навеса де Пены) принес динамовцам нелегкую победу.



К слову после матча главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что основной голкипер киевлян Денис Бойко выбыл из строя на три недели: «К сожалению, его травма оказалась более серьезной, чем мы предполагали. Он пропустит три недели, надеюсь, что все обойдется без операции».

Как известно, Бойко был вызван в расположение сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня). Теперь в составе национальной команды остался лишь один голкипер — Андрей Пятов, поскольку третий вратарь в заявке — Андрей Лунин находится в расположении сборной Украины U-20 на ЧМ-2019 в Польше.

В воскресенье также состоятся матчи «Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь» и «Заря» (Луганск) — «Александрия».

7—12-е места

25 мая

«Ворскла» (Полтава) — «Черноморец» (Одесса) — 1:2 (Коломоец, 54 — Коваль, 26, Танчик, 63). На 68-й минуте удален Чеснаков («Ворскла»).

«Десна» (Чернигов) — «Арсенал-Киев» — 1:0 (Богданов, 31). На 7-й минуте Д. Фаворов («Десна») не реализовал пенальти.

«Карпаты» (Львов) — «Олимпик» (Донецк) — 3:3 (Онгла, 15, Мякушко, 75, 77 — Диейе, 3, 89, Гай, 82).

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 77 очков;

2. «Динамо» — 69 (31);

3. «Александрия» — 49;

4. «Мариуполь» — 40;

5. «Заря» — 40;

6. «Львов» — 34 (31);

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 41;

9. «Олимпик» — 33;

10. «Карпаты» — 30;

11. «Черноморец» — 28;

12. «Арсенал-Киев» — 26.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В последнем, 32-м, туре сыграют: (7--12- места) «Арсенал-Киев» — «Карпаты» (при пустых трибунах), «Ворскла» — «Олимпик», «Черноморец» — «Десна» (29 мая); (1—6-е места) «Мариуполь» — «Заря», «Александрия» — «Динамо», «Львов» — «Шахтер» (30 мая).

Кстати, «золото» первенства Украины среди молодежных команд за тур до финиша завоевало киевское «Динамо». После разгрома 25 мая «Арсенала-Киев» (7:1) команда Юрия Мороза с 76 очками стала недосягаемой для «Александрии» (69 баллов). На третьем месте финишировали резервисты «Шахтера» (53 очка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Черноморец» победил в Полтаве и покинул последнее место в турнирной таблице.

Фото ФК «Динамо», dynamo.kiev.ua



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