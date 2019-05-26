Леонардо Ди Каприо в Каннах изменил Брэду Питту с Орландо Блумом (фото, видео)

Шоу-бизнес

В субботу, 25 мая, завершился 72-й Каннский международный кинофестиваль. Как уже сообщали «ФАКТЫ»,"Золотая пальмовая ветвь" в первые в истории этого самого престижного в мире кинофорума досталась фильму из Южной Кореи. Это трагикомедия «Паразиты».

А вот новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» жюри фестиваля оставил о без наград, хотя критики осыпали похвалами эту работу культового американского режиссера. Некоторые назвали картину лучшим, что снял Тарантино после «Криминального чтива». Кстати, после премьеры фильма в Каннах зал встал и семь минут без остановки аплодировал съемочной группе.

Напомним, главные роли в этой криминальной истории исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Все три звезды прилетели в Канны, чтобы присутствовать на премьере. Поклонники были в диком восторге. Леонардо и Брэд охотно позировали вместе, обнимались и неотразимо улыбались. Оба актера присутствовали и на пресс-конференции после конкурсного показа фильма.

Пришли они и на вечеринку. И вот тут Ди Каприо повел себя несколько странно. Он сторонился Питта. Брэд общался со всеми, включая Квентина, но только не с Леонардо.

Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт на пресс-конференции

Квентин Тарантино и Брэд Питт на вечеринке. Ди Каприо уже обходит их стороной

Камила Морроне на красной дорожке перед премьерой «Однажды в Голливуде»

Камила Морроне на вечеринке была в красном…

а потом переоделась в другое платье

Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум в Каннах

Орландо Блум в аэропорту Ниццы после посещения Канн

Еще одна странная особенность в поведении Ди Каприо, на которую обратили западные СМИ уже после завершения фестиваля — знаменитый актер так ни разу и не появился на публике вместе со своей подругой, моделью и актрисой Камилой Морроне. А она была и на премьере «Однажды в Голливуде», и на вечеринке. Три наряда поменяла, между прочим!

Питт покинул Канны уже на следующий после показа фильма день. А вот Ди Каприо задержался. Он появился на красной дорожке фестиваля вместе с Орландо Блумом. И опять два знаменитых актера лучезарно улыбались и обнимали друг друга. И опять Камила держалась где-то далеко в стороне…

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали самые забавные моменты 72-го Каннского кинофестиваля, проиллюстрировав их фотографиями.

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