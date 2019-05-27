Мир

Крушение судна с учителями в Конго: погибли 30 человек

В воскресенье, 26 мая, на западе Демократической Республики Конго в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер погибли по меньшей мере 30 человек, около 200 людей считаются пропавшими без вести. Об этом заявил представитель местных властей, пишет ABC news.

По словам мэра города Инонго Саймона Вэмба, лодка с пассажирами перевернулась и пошла ко дну на озере Маи-Ндомбе.

Многие из находившихся на судне были учителями местных школ, которые направлялись по озеру в районный центр для получения зарплаты.

Отмечается, что власти до сих пор не могут определить точное количество пассажиров, находившихся в момент катастрофы на борту судна, говоря о «нескольких сотнях человек».

Спастись удалось более 80 пассажирам.

Напомним, в апреле в Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву погибли 40 человек, тела были обнаружены через границу на восточном берегу озера в Руанде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года 40-летнее судно Volgo Balt вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта, было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Спасти удалось семерых. На борту судна 214 находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Ранее сухогруз ходил под российским флагом.

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