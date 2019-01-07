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Крушение судна с украинцами в Черном море: названы имена выживших
Обнародован список украинских моряков, выживших после крушения грузового судна Volgo Balt 214 у берегов Турции. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти и отправить в больницу в турецком Самсуне.
По информации посла Украины в Турции Андрея Сыбиги, после кораблекрушения были спасены:
- Шевчук Станислав;
- Мильниченко Павел;
- Геращенко Олег;
- Ильченко Евгений;
- Яценко Евгений;
- Скачко Денис;
- Будко Татьяна.
В Самсуне работает горячая линия для родственников экипажа судна +905 395 509 898.
На борту судна Volgo Balt 214 находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Груженое углем судно вышло в рейс из российского порта «Азов» и следовало в турецкий Самсун.
Напомним, ранее стало известно, что судно могло вести в Турцию уголь с оккупированного Донбасса. Ранее сухогруз ходил под российским флагом.
Фото ensonhaber.com
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