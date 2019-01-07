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Происшествия

Крушение судна с украинцами в Черном море: названы имена выживших

22:29 7 января 2019   267
крушение
Инф. «ФАКТОВ»

Обнародован список украинских моряков, выживших после крушения грузового судна Volgo Balt 214 у берегов Турции. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти и отправить в больницу в турецком Самсуне.

По информации посла Украины в Турции Андрея Сыбиги, после кораблекрушения были спасены:

  • Шевчук Станислав;
  • Мильниченко Павел;
  • Геращенко Олег;
  • Ильченко Евгений;
  • Яценко Евгений;
  • Скачко Денис;
  • Будко Татьяна.

В Самсуне работает горячая линия для родственников экипажа судна +905 395 509 898.

На борту судна Volgo Balt 214 находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Груженое углем судно вышло в рейс из российского порта «Азов» и следовало в турецкий Самсун.

Напомним, ранее стало известно, что судно могло вести в Турцию уголь с оккупированного Донбасса. Ранее сухогруз ходил под российским флагом.

Фото ensonhaber.com

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