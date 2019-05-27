Выборы в Европарламент — 2019: вероятные «друзья Путина» увеличили количество мандатов

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В Европарламенте опубликовали первый прогноз итогов выборов в законодательный орган 28 стран Евросоюза, проходивших с 23 по 26 мая. Об этом пишет «Медуза».

Больше всего мест, согласно прогнозу, получит Европейская народная партия — 173. На втором месте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — 147 мест. На третьем — движение президента Франции Эммануэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» (102 места). У «Зеленых» — 71 место.

Таким образом, проевропейские партии получают 493 из 751 места в Европарламенте. Популистские и ультраправые партии из Франции и Италии получат 57 мест, что на 20 больше, чем на выборах в 2014 году.

Here is the first overall projection with global figures for the political groups based on the structure of the outgoing Parliament ⬇ pic.twitter.com/5BmkSs5TpH — European Parliament (@Europarl_EN) 26 мая 2019 г.

При этом во Франции правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получит на одно место больше, чем партия «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона: 24 против 23. В Германии альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель выиграл выборы, но показал худший результат в истории. При этом «Зеленые» впервые заняли второе место.

Напомним, что 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии. Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избирают 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Европарламенте осудили указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. Европарламентарии заявили, что данный указ еще раз демонстрирует несоблюдение российскими властями суверенитета Украины и международного права. Он также свидетельствует о постоянных намерениях России дестабилизировать ситуацию в Украине.

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