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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом (видео)

8:38 27 мая 2019 646
Потап и Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, снятое во время своего медового месяца. На видео она и ее супруг Потап выглядят очень счастливо.

В сети активно комментируют пост певицы.

«Как вам удалось скрывать свои чувства 13 лет?» — спросила одна из пользователей.

«Всегда милуюсь этой парой. Любви на 100 лет им!!!» — добавила другая.

Большинство пользователей желают счастливой семейной жизни молодоженам.

#honeymoon @realpotap

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Как писали «ФАКТЫ», заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Празднование свадьбы состоялось в одном из ресторанов столицы.

Ранее «ФАКТЫ» собрали зажигательные фото со свадьбы Потапа и Насти и самые интересные детали церемонии.

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