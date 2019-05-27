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Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом (видео)
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, снятое во время своего медового месяца. На видео она и ее супруг Потап выглядят очень счастливо.
В сети активно комментируют пост певицы.
«Как вам удалось скрывать свои чувства 13 лет?» — спросила одна из пользователей.
«Всегда милуюсь этой парой. Любви на 100 лет им!!!» — добавила другая.
Большинство пользователей желают счастливой семейной жизни молодоженам.
Как писали «ФАКТЫ», заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Празднование свадьбы состоялось в одном из ресторанов столицы.
Ранее «ФАКТЫ» собрали зажигательные фото со свадьбы Потапа и Насти и самые интересные детали церемонии.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.