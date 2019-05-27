Мелания Трамп в Японии удивила необычной обувью и платьем, как у Меган Маркл (фото, видео)

Стиль жизни

Дональд Трамп и его супруга Мелания продолжают свой официальный визит в Японию. Президент США стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Нарухито, который взошел на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. На аудиенцию у императора Трампа сопровождала его супруга, которая выглядела великолепно в белом платье с вышивкой от Carolina Herrera стоимостью 4290 долларов и красных туфлях на шпильках. По сравнению с 49-летней американской первой леди (бывшей моделью) 55-летняя императрица Масако выглядела более скромно, но элегантно — в костюме сливочного цвета, туфлях на умеренной высоты каблуках и шляпке в тон.

Мелания также посетила Музей цифрового искусства в Токио, куда ее сопровождала супруга премьер-министра Японии 56-летняя Акиэ Абэ, которая ранее работала диджеем на радио. Для похода в музей миссис Трамп выбрала темно-синий шелковый комбинезон от Loro Piana за 3500 долларов. Как сообщает Footwearnews, на этот раз удивила необычным выбором обуви — надев балетки вместо привычной для нее обуви с высоченным каблуком.

Мелания нарисовала рыбку, которую вместе с японскими школьниками запустила в цифровой аквариум. Пока дамы наслаждались прохладой кондиционированного помещения, их мужья играли в гольф на палящем солнце. В Японии сейчас установилась небывалая для мая жара. Температура достигает 31−33 градусов. А в поселке Сарома на острове Хоккайдо установлен температурный рекорд — 39,5 градуса по Цельсию.

Ранее супруги Трамп посетили также турнир по сумо. На это мероприятие Мелания надела то же самое платье, в котором ранее появлялась на публике Меган Маркл. Только герцогиня Сассекская накануне своей свадьбы с принцем Гарри была в наряде Roland Mouret темно-синего цвета, а супруга американского лидера предпочла более яркий цвет фуксии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мелания Трамп оделась в «тюлевую занавеску» стоимостью 7500 долларов.

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