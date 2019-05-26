Трамп привез жену на турнир борцов сумо в Японии (фото)

Мир

В воскресенье, 26 мая, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли с официальным визитом в Японию. Первый день выдался весьма насыщенным. С Трампом встретился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Два лидера провели переговоры, после чего сыграли в гольф.

Но на этом программа не закончилась. Абэ повез Трампа на летний турнир сумоистов — финал Кубка императора Японии. Сумо — традиционная японская борьба с очень древними корнями. Она и сегодня остается культовой. Суть заключается в том, что борцы пытаются положить друг друга на ковер или вытеснить за пределы круглой площадки. Победителем боя объявляется тот, кому это удается сделать.

Еще до приезда в Японию Трамп назвал сумо «завораживающим зрелищем», а борцов — «великими спортсменами». О том, что президент США посетит финал кубка, было известно заранее. Из 11 тысяч мест в зале около тысячи зарезервировали под членов американской делегации и охрану.

Во время поединков Трамп все время обращался к жене и объяснял ей происходящее. Судя по фотографиям, Мелания не разделяла восторг мужа.

Трамп привез с собой Кубок президента США. Его высота — 137 сантиметров и вес — около 30 килограммов. Трофей был специально изготовлен для этого турнира.

Американский лидер торжественно вручил его победителю — 25-летнему сумоисту Асанояме. При этом Трамп заявил: «26 мая 1 года эпохи Рэйва я вручаю Кубок президента США победителю майского турнира по сумо Асанояме!»

Напомним, эпохой Рэйва в Японии официально именуют правление императора Нарухито. Он взошел на престол 1 мая. Трамп проявил большое уважение, произнеся свою короткую речь, и японцы это оценили. Император должен принять президента США и его супругу 27 мая. Трамп станет первым иностранным лидером, который встретится с Нарухито.

Безусловно, гольф и сумо не были главной целью приезда Трампа. Американский президент обсудил с японским премьером ряд важных вопросов. Один из них — Северная Корея. В Токио крайне обеспокоены тем, что Пхеньян в мае возобновил ракетные запуски. И Абэ сказал об этом. Трамп в ответ заявил, что доверяет председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну. Майские ракетные запуски президент США назвал «испытанием нескольких малых снарядов». «Если они кого и встревожили, то не меня», — написал после беседы с Абэ Трамп в Twitter. Он выразил уверенность, что Ким Чен Ын «сдержит данное обещание» по отказу от ядерной программы.

Кроме того, стороны обсудили перспективы торговли и экономического сотрудничества между двумя странами. Трамп заявил, что ожидает прорыва в этой области уже в июле после парламентских выборов в Японии.

В июне Трамп должен посетить Японию снова. Он намерен принять участие в очередном саммите «Большой двадцатки». Ожидается, что участие в этой встрече примет также президент России Владимир Путин. В настоящее время Вашингтон и Москва обговаривают возможность проведения в рамках саммита G20 полноценных переговоров между Трампом и Путиным.

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