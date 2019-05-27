Шоу-бизнес

Невероятное зрелище: появились фото и видео грандиозного концерта "Океана Эльзы" на День Киева

На официальной страничке «Океана Эльзы» в соцсетях выложили фото и видео с грандиозного концерта «Океан не молчит», который группа дала в рамках Дня Киева.

Мероприятие проходило на ВДНХ, а сцена была установлена так, что зрители могли видеть артистов с любой стороны. «Киев, концерт „Океан Эльзы 360°“, почти 100 тысяч зрителей. Вы — наш космос!» — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук рассказывал, что идея такого концерта пришла ему спонтанно во время пробежки. Шоу решили сделать демократичным, без вип-зоны и прочих привилегий, все билеты — по 250 гривен. «Океан» не мовчить, не мовчи i ти. Прийди i вiддай свiй голос", — обращался Святослав к поклонникам, приглашая на концерт с лозунгом, похожим на политический.

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