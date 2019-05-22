Общество

«Океан Эльзы», парусная регата и фестивали: что ждет жителей и гостей столицы в День Киева

В нынешнем году День Киева приходится на воскресенье, 26 мая. В Киевской горгосадминистрации рассказали, как будет проходить празднование, которое растянется на несколько дней.

Киевляне и гости города смогут посетить выставку «Почетные граждане города Киева», с 17 мая по 2 июня проходящую перед зданием Киевсовета.

С 23 по 29 мая в Интернациональном парке, Национальном музее архитектуры и быта в селе Пирогово и в Октябрьском дворце пройдет международный фестиваль детско-юношеского творчества «Сонячний каштанчик».

24 мая юных шахматистов — победителей IV Кубка киевского городского головы «Кришталева тура» в Колонном зале Киевсовета ждет церемония награждения.

А вечером того же дня на летней эстраде Городского сада («ракушка») все желающие смогут окунуться в мир музыки в исполнении JAZZ KOLO (ул. Михаила Грушевского, 5). Начало в 18:00.

24—26 мая в парке «Город спорта» пройдет Международный турнир по мини-футболу «Кубок мэра Киева 2019» (Долобецкий остров).

25 мая в 9 утра на Киевском речном вокзале (причал № 6 около церкви Святого Николая) стартует парусная регата. А с 12:00 до 18:00 на летней эстраде Городского сада пройдет фестиваль национальных культур.

Завершит субботний вечер праздничный концерт с участием DZIDZIO на Контрактовой площади ( 19:00—22:00 ).

25 мая с 17:00 до 18:45, а 26 мая с 17:00 до 19:45 на Контрактовой площади пройдет «Киевский бал».

25 и 26 мая в сквере имени Ивана Франко состоится фестиваль «Страна Франкиана».

С 25 мая по 2 июня откроет двери 48-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» (Почтовая площадь, кинотеатры Киева, Колонный зал Киевсовета).

Непосредственно в воскресенье, в День Киева, в центре столицы с 8:00 до 15:00 пройдет 27-й спортивно-благотворительный «Пробег под каштанами».

Всеукраинский фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром» имени Анатолия Авдиевского состоится на Певческом поле, а международный турнир по кикбоксингу — на эстраде Крещатого парка, около арки Дружбы народов с 9:00 до 21:00.

Финал чемпионата Киева по семейному спорту можно будет увидеть на Крещатике (от ул. Прорезной до ул. Архитектора Городецкого) с 13:00 до 19:00.

Событием празднования станет концерт французского композитора Дидье Маруани и группы Space под названием «Космическая симфония» на Контрактовой площади столицы, который состоится 26 мая вечером. Изюминкой концерта будет живое сопровождение симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины. Зрителей ожидает большое современное лазерное шоу, яркие видео- и спецэффекты. Группа Space исполнит как старые хиты, так и новые произведения.

Самым грандиозным мероприятием праздников станет большой открытый рок-концерт группы «Океан Эльзы» на ВДНХ «Океан не молчит». Он начнется 26 мая в 19:00.

Во время празднования Дня Киева, 25 и 26 мая, в столице частично будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Запланировано ограничение движения:

25 и 26 мая во время фестиваля «Страна Франкиана» на площади Ивана Франко до перекрестка с улицей Ольгинской и до перекрестка с улицей Станиславского;

25 мая с 5:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK на маршруте: площадь Победы — проспект Победы — разворот возле станции «Шулявская» — проспект Победы — площадь Победы.

Также запланировано перекрытие движения:

25 мая с 5:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: улица Крещатик — бульвар Шевченко;

26 мая с 9:30 до 16:00 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK на маршруте: улица Николая Гринченко — улица Кировоградская — проспект Валерия Лобановского — улица Андрея Головко — улица Соломенская — улица Протасов Яр — улица Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на улице Соломенской);

26 мая с 8:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного «Пробега под каштанами» по маршруту: майдан Незалежности — улица Крещатик — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — улица Физкультуры — площадь у НСК «Олимпийский» — улица Эспланадная — улица Бассейная — улица Крещатик — майдан Незалежности.



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