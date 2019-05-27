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На Подоле в Киеве пьяный неадекват заблокировал движение транспорта и бросался в драку (видео)
В Киеве 26 мая пьяный неадекват, которого выгнали из трамвая из-за его буйного поведения, заблокировал движение и дрался со всеми, кто пытался его утихомирить. Видео инцидента попало в сеть.
В Facebook активно обсуждают случай.
«Ну не ужели ни кого не нашлось, чтобы набить быку морду! Что за мужики пошли!!!» — написал один из пользователей.
«Странно другое… приехала полиция, а зачем? Почему он не в браслетах, зачем полицейский ведёт с ним беседы?» — добавил другой.
«Таким пассажирам везет. Не нашлось никого, кто мог бы объяснить сразу доходчивее… Потом бы его спрашивали „Примирення, чи в поліцію їхати?“» — написал еще один.
Как писали «ФАКТЫ», 25 мая в Сумах компания юных спортсменов устроила устроила дикие развлечения, нанося повреждения припаркованным во дворе автомобилям.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»