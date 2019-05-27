Происшествия

На Подоле в Киеве пьяный неадекват заблокировал движение транспорта и бросался в драку (видео)

В Киеве 26 мая пьяный неадекват, которого выгнали из трамвая из-за его буйного поведения, заблокировал движение и дрался со всеми, кто пытался его утихомирить. Видео инцидента попало в сеть.

В Facebook активно обсуждают случай.

«Ну не ужели ни кого не нашлось, чтобы набить быку морду! Что за мужики пошли!!!» — написал один из пользователей.

«Странно другое… приехала полиция, а зачем? Почему он не в браслетах, зачем полицейский ведёт с ним беседы?» — добавил другой.

«Таким пассажирам везет. Не нашлось никого, кто мог бы объяснить сразу доходчивее… Потом бы его спрашивали „Примирення, чи в поліцію їхати?“» — написал еще один.

Как писали «ФАКТЫ», 25 мая в Сумах компания юных спортсменов устроила устроила дикие развлечения, нанося повреждения припаркованным во дворе автомобилям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter