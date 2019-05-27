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В Сумах пьяные спортсмены крушили припаркованные автомобили (видео)
В Сумах 25 мая компания юных спортсменов устроила устроила дикие развлечения, нанося повреждения припаркованным во дворе автомобилям. Видео инцидента было опубликовано в сети.
«4 парня (14−18 лет) занимаются вольной борьбой и решили вечером расслабиться в компании с алкоголем. Дальше им стало скучно и пошли бить припаркованные автомобили. Полиция приехала за 4 минуты и уже через 10 минут парней нашли через 2 двора. Надеюсь, им больше не захочется тренироваться вне спортивного зала», — написал пользователь, опубликовавший видео.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в сеть выложили фотографии школьниц, одна из которых «развлекалась», царапая чем-то острым припаркованные в районе столичного жилого комплекса «Новомостицко-Замковецкий» (Подольский район) автомобили.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!