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Шоу-бизнес

На пятилетие свадьбы муж подарил Ким Кардашьян встречу с Селин Дион (фото)

10:22 27 мая 2019 292
Ким, Селин и Канье
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На пятилетнюю годовщину свадьбы, которую Ким Кардашьян и Канье Уэста отмечали 24 мая, рэпер сделал супруге необычный подарок. Он приобрел билеты на концерт ее любимой певицы Селин Дион в Лас-Вегасе. А также устроил жене частную встречу с поп-звездой за кулисами. Селин лично поздравила Ким с ее семейным праздником. Уэст, Кардашьян и Дион вместе позировали для фото, которые позже Ким выложила в соцсетях. На снимках поп-дива в золотистом костюме от Schiaparelli, а Ким — в экстравагантном белом комбинезоне с нашитыми на него стразами, создающими впечатление нижнего белья.

Двумя днями ранее супруги отпраздновали годовщину в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, устроив ужин при свечах.

Как ранее писали «ФАКТЫ», 10 мая Ким и Канье в четвертый раз стали родителями.

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