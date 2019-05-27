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На пятилетие свадьбы муж подарил Ким Кардашьян встречу с Селин Дион (фото)
На пятилетнюю годовщину свадьбы, которую Ким Кардашьян и Канье Уэста отмечали 24 мая, рэпер сделал супруге необычный подарок. Он приобрел билеты на концерт ее любимой певицы Селин Дион в Лас-Вегасе. А также устроил жене частную встречу с поп-звездой за кулисами. Селин лично поздравила Ким с ее семейным праздником. Уэст, Кардашьян и Дион вместе позировали для фото, которые позже Ким выложила в соцсетях. На снимках поп-дива в золотистом костюме от Schiaparelli, а Ким — в экстравагантном белом комбинезоне с нашитыми на него стразами, создающими впечатление нижнего белья.
Двумя днями ранее супруги отпраздновали годовщину в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, устроив ужин при свечах.
Как ранее писали «ФАКТЫ», 10 мая Ким и Канье в четвертый раз стали родителями.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..