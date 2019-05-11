- 5:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
- 23:20 Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском
- 23:00 Прогулки в киевских парках могут быть опасны: что нужно знать
- 22:50 Совбез ООН обсуждает украинский "языковый закон" по инициативе Кремля (онлайн-трансляция)
- 22:38 ДТП с Зайцевой: полицию обязали возобновить дело против экспертов
- 22:04 Болельщики «Аякса» трогательно попрощались с де Йонгом
«Ни сесть, ни в туалет сходить»: Ким Кардашьян показала, как она втиснулась в нереально узкое платье (видео)
Умопомрачительное облегающее платье от Thierry Mugler с эффектом капель дождя, которое Ким Кардашьян надела на бал Met Gala, вызвал бурю эмоций у фанатов, а также недоброжелателей 38-летней телезвезды и модели. Пошли даже слухи, что Ким удалила себе ребра для того, чтобы втиснуться в такой узкий наряд, поскольку ее талия выглядела неправдоподобно тонкой. Сама Ким заявила, что задолго до бала села на диету и много часов провела в тренажерном зале. Но при этом призналась, что под платьем у нее был туго затянутый корсет-боди, сделанный по особому заказу лучшим специалистом. Чтобы рассеять все сомнения, Ким даже рассказала изданию Vogue подробности о том, чего стоил ей эффектный образ, и показала свои сборы на бал (который является одним из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка) на видео. Так, Ким призналась, что не могла даже сесть в этом наряде. На мероприятие они приехала в автомобиле-фургоне стоя и держась за поручень. «Я также в течение четырех часов не смогу пойти в туалет. Нам придется разработать какой-то план на экстренный случай», — сказала она на камеру.
Ранее стало известно, что Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. Нанятая ими суррогатная мать родила мальчика.
Читайте также: Кайли Дженнер навешала на себя драгоценностей на сумму почти 9 миллионов долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...