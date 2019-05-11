Стиль жизни

Умопомрачительное облегающее платье от Thierry Mugler с эффектом капель дождя, которое Ким Кардашьян надела на бал Met Gala, вызвал бурю эмоций у фанатов, а также недоброжелателей 38-летней телезвезды и модели. Пошли даже слухи, что Ким удалила себе ребра для того, чтобы втиснуться в такой узкий наряд, поскольку ее талия выглядела неправдоподобно тонкой. Сама Ким заявила, что задолго до бала села на диету и много часов провела в тренажерном зале. Но при этом призналась, что под платьем у нее был туго затянутый корсет-боди, сделанный по особому заказу лучшим специалистом. Чтобы рассеять все сомнения, Ким даже рассказала изданию Vogue подробности о том, чего стоил ей эффектный образ, и показала свои сборы на бал (который является одним из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка) на видео. Так, Ким призналась, что не могла даже сесть в этом наряде. На мероприятие они приехала в автомобиле-фургоне стоя и держась за поручень. «Я также в течение четырех часов не смогу пойти в туалет. Нам придется разработать какой-то план на экстренный случай», — сказала она на камеру.

В машине Ким пришлось ехать стоя

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. Нанятая ими суррогатная мать родила мальчика.

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