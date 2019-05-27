Никаких преемников: в Беларуси рассказали о страхе Лукашенко

Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко не доверяет своему окружению, в том числе и собственным детям. Поэтому он не пойдет на передачу власти.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель председателя движения «За свободу», бывший политэмигрант Алесь Михалевич. «Я, например, уверен, что Лукашенко ни на старшего, ни на среднего сына не будет согласен по тем же самым причинам: он не верит никому, в том числе и своим детям», — заявил он. В то же время Алесь Михалевич считает, что Александр Лукашенко не пойдет на смену власти: «Он сам никогда не держал свое слово, поэтому он не будет верить никому, независимо от того, какие гарантии этот преемник ему лично выдавал».

Политик также подчеркнул, что за время своего президентства Лукашенко совершил много деяний, которые «могут трактоваться в соответствии с уголовным кодексом». Именно это не позволит ему передать власть кому-либо, в том числе и выбранному лично им человеку.

«Поэтому я думаю, что Лукашенко будет держаться за власть до последнего, до последнего вздоха и последнего дня своей жизни», — сказал Алесь Михалевич и добавил, что Бацька не согласиться и на российские условия: «Он понимает, что Россия свое слово нарушала тоже очень часто, и никакие гарантии со стороны РФ он не может воспринимать».

Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко не доверяет даже собственным детям».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter