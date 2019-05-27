26.18 / 26.44 29.22 / 29.65
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский выступил с новым резким обращением к Верховной Раде

10:56 27 мая 2019 379
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не использовать трибуну парламента для политической рекламы. Об этом он написал в Facebook.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», — написал он.

Президент Украины призвал народных депутатов начать голосовать за реформаторские законопроекты.

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — пишет Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины из-за отсутствия в ней коалиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины