Зеленский выступил с новым резким обращением к Верховной Раде

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не использовать трибуну парламента для политической рекламы. Об этом он написал в Facebook.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», — написал он.

Президент Украины призвал народных депутатов начать голосовать за реформаторские законопроекты.

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — пишет Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины из-за отсутствия в ней коалиции.

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