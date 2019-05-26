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"Можно было мягче": Зеленский отреагировал на задержание его противников в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в полиции проведут служебную проверку инцидента в Ровно, когда полиция задержала людей, устроивших пикет против него. Об этом он написал в Facebook.
«Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Киеве. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — написал он.
Тем временем, в Ровно полиции начали служебную проверку в отношении своих колег, которые составили админпротокол в отношении двоих учасников мирной акции против действующего президента. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Вчера, около 12:00 во время несения службы полицейскими Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра были обнаружены двое молодых людей с плакатами политического направления. Для установления их личностей, девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились. При этом никоим образом их свобода и передвижения не ограничивались», — сказано в сообщении.
В полиции не обнаружили нарушений со стороны полицейских и заявили, что полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет рекомендовано применять прежде всего методы коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Ровно полиция задержала участников несанкционированного митинга за импичмент президента Украины Зеленского. Свою акцию молодые люди проводили на местном Майдане Незалежности.
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