- 11:59 Хватило бы двух недель: Ярош оценил перспективы наступления ВСУ на Донбассе
- 11:56 Молодожены Потап и Настя показали горячие фото с медового месяца
- 11:52 Хабиб устроил спарринг с отцом и не смог выиграть
- 11:51 53-летняя звезда «Гарри Поттера» шокировала публичными поцелуями со своим 32-летним бойфрендом
- 11:42 Тельца ждут серьезные перемены, а Деву — исправление ошибок: гороскоп на неделю
- 11:42 Возбуждены десятки уголовных дел: Мельничук откровенно рассказал о преступлениях "Айдара"
- 11:39 Дома сломался телевизор: мама футболиста «Баварии» смотрела финал Кубка Германии в баре
- 11:31 В России чиновник набросился на журналиста с кулаками из-за "провокационного" вопроса
- 11:08 Королева Елизавета посетила свое поместье Балморал, но не смогла ночевать в замке из-за туристов
- 11:04 Под Одессой в автосалоне продали машину, находящуюся в розыске
Известный российский комик Галустян попал в "Чистилище" "Миротворца"
Известный российский шоумен, комедийный актёр, сценарист и продюсер Михаил Голустян попал на «Миротворец». Ранее в «Чистилище» внесли данные лидера венгерской праворадикальной партии «Йоббик» Томаша Шнайдера за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Данные Галустяна внесены в базу за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины, участие в попытках легализации аннексии украинского Крыма и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.
«С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения „Юнармия“. В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина, и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика», — говорится в сообщении. В данный момент Галустян участвует в съемках фильма в «Артеке».
Также на сайте «Миротвоца» сообщается, что в 2015 году группа «Анонимный интернационал» выложила СМС-переписку за 2011—2014 годы заместителя главы управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко, в которой фигурирует и Галустян. Так, шоумен просил прислать ему текст про события на Майдане и гибель авиалайнера MH17, который он смог бы выложить от своего имени и с «учётом специфики своего амплуа».
Эксклюзивный материал о том, как «Миротворец» «завербовал» двух россиян в частную военную компанию читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Ваш муж — наемник. Он согласился убивать мирных людей за 150 тысяч в месяц«
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»