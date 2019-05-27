Известный российский комик Галустян попал в "Чистилище" "Миротворца"

Украина

Известный российский шоумен, комедийный актёр, сценарист и продюсер Михаил Голустян попал на «Миротворец». Ранее в «Чистилище» внесли данные лидера венгерской праворадикальной партии «Йоббик» Томаша Шнайдера за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Данные Галустяна внесены в базу за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины, участие в попытках легализации аннексии украинского Крыма и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

«С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения „Юнармия“. В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина, и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика», — говорится в сообщении. В данный момент Галустян участвует в съемках фильма в «Артеке».

Также на сайте «Миротвоца» сообщается, что в 2015 году группа «Анонимный интернационал» выложила СМС-переписку за 2011—2014 годы заместителя главы управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко, в которой фигурирует и Галустян. Так, шоумен просил прислать ему текст про события на Майдане и гибель авиалайнера MH17, который он смог бы выложить от своего имени и с «учётом специфики своего амплуа».

Эксклюзивный материал о том, как «Миротворец» «завербовал» двух россиян в частную военную компанию читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Ваш муж — наемник. Он согласился убивать мирных людей за 150 тысяч в месяц«

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