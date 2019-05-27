Шоу-бизнес

Популярная британская актриса Хелена Бонем Картер, известная по ролям Беллатрисы в фильмах о Гарри Поттере и Червонной королевы в «Алисе в стране чудес», шокировала своих поклонников непривычным для нее проявлением нежных чувств прямо на улице. Хелена, которая 25 мая отпраздновала свое 53-летие, целовалась и обнималась в Нью-Йорке с 32-летним бойфрендом — писателем и преподавателем литературы Райем Дэгом Хольмбоэ.

Обычно Хелена и Рай старались не светиться на публике вместе. Однако, судя по всему, Бонем Картер решила плюнуть на осторожность и перестала скрывать их отношения.

Хелена и Рай познакомились прошлым летом на свадьбе своего общего друга. Как пишет издание Daily Mail, поначалу знакомые пары не воспринимали их отношения серьезно, однако роман неожиданно начал крепнуть. Некоторые удивляются, что актриса увлеклась мужчиной, который настолько моложе нее. А другие совсем не удивлены, так как неожиданные поступки — это вполне в ее духе.

Бонем Картер с 2001 жила в фактическом браке со знаменитым режиссером Тимом Бертоном, с которым познакомилась на съемках фильма «Планета обезьян».

В декабре 2014 года Тим и Хелена расстались после 13 лет совместной жизни, но решили поддерживать дружеские отношения. У пары есть двое детей — 15-летний сын Билли и 11-летняя дочь Нелл.





Ранее «ФАКТЫ» писали. что Хагрид из фильмов о Гарри Поттере оказался прикован к инвалидной коляске и не может ходить.

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