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Личный юрист Трампа Джулиани: некоторые поступки Зеленского нахожу весьма противоречивыми
Президент Украины Владимир Зеленский декларирует европейские ценности демократическую прозрачность, проведение полномасштабных реформ, но при этом первые его реальные шаги на посту иногда не соответствуют его словам. Об этом в интервью «Цензор Нет» заявил личный юрист и друг президента Трампа Рудольф Джулиани.
«Я считаю, что озвученные Зеленским намерения очень хороши, я их разделяю — при этом я нахожу некоторые поступки весьма противоречивыми. А это важно, чтобы вы и говорили верные вещи, и делали их», — отметил Джулиани.
Джулиани беспокоит возможное прекращение расследования о вмешательстве украинской стороны в американские выборы, которое, по его словам должно продолжаться.
Также американский юрист не понимает, как на должность главы Администрации президента можно было назначить Андрея Богдана, близкого к олигарху Игорю Коломойскому, в отношении которого в США ведется расследование.
«Считаю, что для президента Украины разумным будет выстроить крепкие, хорошие и честные взаимоотношения с США. А для Соединенных Штатов — иметь сильные и честные отношения с Украиной. Вы важны для нас, а мы — важная страна для вас», — уточнил Джулиани.
Напомним, в день инаугурации, 20 мая, Владимир Зеленский получил от министра энергетики США Рика Перри послание от главы США Дональда Трампа относительно будущего сотрудничества. По словам Перри, президент США попросил его передать, что США с народом Украины и настроены на совместную работу с новым президентом и с новым парламентом.
Как сообщали «ФАКТЫ», адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани перед инаугурацией Зеленского отменил свой визит в Киев для встречи с новоизбранным президентом, заявив, что тот окружен людьми, «которые являются врагами президента Трампа». Одним из таких людей Джулиани назвал народного депутата Сергея Лещенко, обнародовавшего «черную бухгалтерию» Януковича, в которой фигурировал Пол Манафорт.
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