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Непобедимый чемпион мира получит за бой в Киеве миллионный гонорар в криптовалюте
В субботу, 15 июня, в Киеве на открытой площадке столичного КВЦ «Парковый» пройдет бой между чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинцем Артемом Далакяном (18 побед, 13 из них — нокаутом) и Саравутом Таворнхамом из Таиланда (20 побед, 15 из них — нокаутом, 1 поражение), в котором наш соотечественник проведет обязательную защиту своего титула.
Как сообщает сайт Sport Arena, 31-летний украинец получит за поединок гонорар с шестью нулями в криптовалюте. Дело в том, что генеральным партнером турнира является компания «Cryptaur», которая еще в прошлом году выплатила украинцу гонорар в размере одного миллиона CPT и не собирается изменять этой традиции.
«Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которому выплачивался в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии», — отметил Далакян в комментарии изданию.
Напомним, что у нашего боксера уже есть успешный опыт проведения боя на открытой площадке КВЦ «Парковый» в Киеве — год назад, 17 июня, Артем здесь же уверенно победил другого представителя Таиланда Сиричая Тайена.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о чем Далакян сожалеет в своей карьере.
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