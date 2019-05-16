Спорт

Непобедимый украинский чемпион мира проведет бой на вертолетной площадке в Киеве (фото)

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян (18 побед, 13 из них — нокаутом) проведет в столице Украины свой следующий бой против Саравута Таворнхама из Таиланда (20 побед, 15 из них — нокаутом, 1 поражение), в котором третий раз будет защищать свой титул.

Поединок состоится в Киеве на вертолетной площадке КВЦ «Парковый», где наш чемпион уже однажды дрался — именно здесь Далакян провел успешную защиту пояса против еще одного таиландца Сиричая Тайена в июне прошлого года.

Вертолетная площадка фартовая для Далакяна — именно здесь он победил Сиричая Тайена

Ринг-анонсером на прошлогоднем поединке Артема был легендарный Майкл Баффер

Добавим, что билеты на поединок уже в продаже. Болельщики могут приобрести пропуски на бой в ценовом диапазоне от 100 до 1250 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названо имя следующего соперника непобедимого украинца на защиту чемпионского титула.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter