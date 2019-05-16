26.11 / 26.37 29.07 / 29.49
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Непобедимый украинский чемпион мира проведет бой на вертолетной площадке в Киеве (фото)

11:43 22 мая 2019 559
Непобедимый украинский чемпион мира проведет бой на вертолетной площадке в Киеве
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян (18 побед, 13 из них — нокаутом) проведет в столице Украины свой следующий бой против Саравута Таворнхама из Таиланда (20 побед, 15 из них — нокаутом, 1 поражение), в котором третий раз будет защищать свой титул.

Поединок состоится в Киеве на вертолетной площадке КВЦ «Парковый», где наш чемпион уже однажды дрался — именно здесь Далакян провел успешную защиту пояса против еще одного таиландца Сиричая Тайена в июне прошлого года.

Вертолетная площадка фартовая для Далакяна — именно здесь он победил Сиричая Тайена
Ринг-анонсером на прошлогоднем поединке Артема был легендарный Майкл Баффер

Добавим, что билеты на поединок уже в продаже. Болельщики могут приобрести пропуски на бой в ценовом диапазоне от 100 до 1250 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названо имя следующего соперника непобедимого украинца на защиту чемпионского титула.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины