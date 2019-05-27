- 14:06 В центре Львова женщине на голову упал камень
- 14:05 Легендарный спайпер ВСУ рассказал, как комбат "ДНР" Ходаковский одним из первых удрал из Донецкого аэропорта
- 14:01 Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях судей Апелляционного суда
- 13:55 Нардеп Мосийчук неожиданно покинул партию Ляшко
- 13:52 «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 13:49 Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, — Плачков
- 13:41 Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
- 13:28 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
- 13:27 "Мажоритарщиков" в партию Зеленского "Слуга народа" наберут по интернету
- 13:26 Верховная Рада рассмотрит отставку Кабмина: названа дата
Стало известно, что может спасти Беларусь от захвата Россией
Беларусь, которую сейчас Россия активно старается поглотить путем создания Союзного государства, может спасти только ослабление самой Российской Федерации. Тогда Кремлю уже будет не до удовлетворения своих имперских амбиций, нужно будет улаживать внутренние проблемы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал политэмигрант Алесь Михалевич.
«Будем надеяться на то, что Россия ослабнет, как это происходило в конце 1980-х, в 1990-х годах, когда фактически Польше, Чехословакии, Восточной Германии разрешили стать независимыми. Разрешили лишь потому, что Советский Союз был слаб», — прогнозирует Михалевич.
По его словам, подобное может произойти и в Беларуси, когда страна отойдет в сторону от России, станет нормальным демократическим правовым государством, интегрированным в западные структуры. Он считает, что белорусское общество давно уже до этого дозрело.
Пока же союзником Минска выступает авторитарная и недемократичная Россия, белоруссам не стоит надеяться на какие-то серьезные изменения.
Как писали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время старается больше дистанцироваться от Москвы и начал кампанию по искоренению из белорусской власти агентов Кремля. Также в стране проходит политика мягкой белоруссизации. Отметим, на днях в Беларуси снесли первый памятник Ленину. Это произошло в городе Сморгони, монумент стоял там с 1972 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».