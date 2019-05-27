Стало известно, что может спасти Беларусь от захвата Россией

Мир

Беларусь, которую сейчас Россия активно старается поглотить путем создания Союзного государства, может спасти только ослабление самой Российской Федерации. Тогда Кремлю уже будет не до удовлетворения своих имперских амбиций, нужно будет улаживать внутренние проблемы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал политэмигрант Алесь Михалевич.

«Будем надеяться на то, что Россия ослабнет, как это происходило в конце 1980-х, в 1990-х годах, когда фактически Польше, Чехословакии, Восточной Германии разрешили стать независимыми. Разрешили лишь потому, что Советский Союз был слаб», — прогнозирует Михалевич.

По его словам, подобное может произойти и в Беларуси, когда страна отойдет в сторону от России, станет нормальным демократическим правовым государством, интегрированным в западные структуры. Он считает, что белорусское общество давно уже до этого дозрело.

Пока же союзником Минска выступает авторитарная и недемократичная Россия, белоруссам не стоит надеяться на какие-то серьезные изменения.

Как писали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время старается больше дистанцироваться от Москвы и начал кампанию по искоренению из белорусской власти агентов Кремля. Также в стране проходит политика мягкой белоруссизации. Отметим, на днях в Беларуси снесли первый памятник Ленину. Это произошло в городе Сморгони, монумент стоял там с 1972 года.

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