Перевернувшаяся цистерна заблокировала движение по трассе Киев — Чоп (фото, видео)

Происшествия

В понедельник, 27 мая, перевернувшаяся на автодороге Киев — Чоп автоцистерна заблокировала движение в районе села Царевка Коростышевского района. Ранее в ДТП в Закарпатской области погиб боевой офицер Анатолий Редько.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, в данное время существует ограничение движения по обеим полосам дороги в сторону Киева. Полицейские организуют реверсивное движение автотранспорта.

По предварительным данным, водитель транспортного средства из-за технической неисправности не справился с управлением и столкнулся с колесоотбойником, из-за чего цистерна перевернулась, перекрыв обе полосы движения.

К счастью, во время ДТП никто не пострадал. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции, правоохранители устанавливают причины и обстоятельств происшествия.

Видео с места ЧП опубликовал «Лентач. Киев».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Чабаны под Киевом случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Ford Mondeo и самосвала «МАЗ». По предварительной информации от правоохранителей, водитель Ford нарушил правила дорожного движения и на большой скорости выехал на перекресток, врезавшись в самосвал.

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