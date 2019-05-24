Украина

Водитель не справился с управлением: в жутком ДТП погиб офицер ВСУ с позывным «Моряк» (фото)

В 93 бригаде Холодный Яр сообщили о трагической гибели сослуживца — боевого офицера Анатолия Редько (позывной «Моряк»), который погиб в ДТП возле села Лазещина (Закарпатская область). Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области на подъезде к областному центру в жутком ДТП погиб ветеран АТО и волонтер Андрей Демиденков.

Прошедший ожесточенные бои в Песках, офицер ехал в автобусе «Ивано-Франковск — Мукачево», водитель которого не справился с управлением. Анатолий Редько ехал на могилу к побратиму Владимиру Цирику вместе с мамой погибшего.

«Он был настоящим воином, искренним украинцем, для которого слова „Украина превыше всего“ были святыми. Его везут наши собратья, и в каждом городе его будут встречать. Киев, поддержи нас! Дорогой наш Толя, „Моряк“ наш родной, как же мы теперь без тебя», — написала волонтер Раиса Шматко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП под Никополем погиб ветеран АТО, бывший заместитель командира 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот», полковник Василий Думанский.



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