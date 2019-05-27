Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях судей Апелляционного суда

Украина

Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях нескольких судей Апелляционного суда. Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный суд, сообщает «Главком». Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве на постановление Херсонского городского суда о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Гагика Шагеновича Галустяна в подготовке заказного убийства и покушении на уничтожение чужого имущества так и не состоялось.

18 марта Галустяну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 17 мая. На это судебное решение прокурор Павел Мошковский 25 марта подал апелляционную жалобу. Согласно протоколу автоматизированного распределения судебных дел между судьями от 1 апреля, рассматривать уголовное производство должны были судьи Херсонского апелляционного суда. 12 апреля судья назначил апелляционное разбирательство на 7 мая, то есть более чем за месяц со времени распределения производства и только за 10 суток до истечения срока меры пресечения, избранной Галустяну. Рассмотрение не состоялось, потому что двое судей заявили самоотвод на основании того, что принимали участие в производстве во время досудебного расследования. Прокурор Херсонской прокуратуры в комментарии «Главкому» отметил: «Получается, Апелляционный суд почему-то заранее не проверил и не установил, что эти судьи принимали участие в досудебном расследовании. Но ведь сами судьи об этом знали! И ничто не мешало им раньше, еще до 7 мая, заявить самоотвод».

По словам прокурора, 10 мая уголовное производство было распределено между второй коллегией судей. Тогда обвиняемый, который является гражданином Армении, заявил, что не знает украинского языка и требует переводчика. «При том, что он более 10 лет живет в Украине, свободно владеет украинским и русским языками», — рассказал «Главкому» прокурор.

Коллегия судей предоставила переводчиков, однако обвиняемый заявил об отводе по причине их некомпетентности.

Апелляционное рассмотрение было отложено на 15 мая, однако за день до этого Херсонский апелляционный суд удовлетворил заявления двух судей о самоотводе на основаниям того, что близкий родственник потерпевшего работал помощником судьи в гражданской палате Апелляционного суда Херсонской области, а также они не имеют достаточной судебной практики для рассмотрения уголовного производства. «Указанное постановление является безосновательным и необоснованным, поскольку в материалах производства отсутствуют какие-либо подтверждения того, что именно близкий родственник потерпевшего работал помощником этих судей, а ссылка на отсутствие достаточной судебной практики вообще противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», — настаивают в прокуратуре.

Прокурор Павел Мошковский подчеркивает, что эти судьи могли заявить об этих обстоятельства еще до 10 мая. Распределить производство среди других судей 14 мая не удалось. Тем временем уже 17 мая истекли 60 суток меры пресечения, а так мера не была продлена, то обвиняемого освободили из СИЗО. Прокурор области попросил у Верховного суда привлечь трех судей Херсонского апелляционного суда к дисциплинарной ответственности.



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