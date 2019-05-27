Происшествия

Бунт и побег заключенных из Одесской колонии: появились новые видео и подробности

В Одессе в Южной исправительной колонии № 51 освобождены 6 заложников, которых ранее захватили заключенные во время бунта. Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

«Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили», — сообщила Денисова.

По ее словам, представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия. Она также сообщила, что из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

«Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что предварительно причиной бунта стали установлены обыски, которые проводили у осужденных.

«Относительно пожара в хозяйственных помещениях колонии — он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция», — написала Денисова.

Тем временем, источник в правоохранительных органах сообщил, что беспорядки в колонии вызревали всю последнюю неделю, сообщает «Думская.нет».

«Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им „учения“ спецназа, то есть массовое избиение. „Учения“ были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», — отметил собеседник.

Как писали «ФАКТЫ», 27 мая в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51, что на Люстдорфской дороге.

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