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В Одесской колонии вспыхнул масштабный бунт: много заключенных сбежало
В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51, что на Люстдорфской дороге. Здание пенитенциарного учреждения горит.
Причиной бунта заключенных стали плохие условия содержания и питания. По факту случившегося в колонии открыто уголовное производство по ст. 392 УК Украины — «действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний», сообщает «Думская.нет».
Очевидцы утверждают, что около 15 заключенных скрылись в частном секторе. Возле колонии много пожарных машин, карет скорой помощи и спецназа.
Спецназ задержал шестерых беглецов. Больше ста человек забаррикадировались внутри. Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Также на месте много сотрудников пенитенциарной службы с оружием. Есть и множество пожарных, которые тушат возгорание. Люстдорфская дорога перекрыта от Красного креста до улицы Бреуса, по улице Краснова перекрыли въезд в Ипподромный переулок. По предварительной информации, погибших нет, но есть травмированные.
В сети показали фото еды, которой кормят заключенных в колонии.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году заключенные Замковой колонии в городе Изяслав Хмельницкой области объявляли голодовку. Они отказывались от приема пищи из-за плохих условий содержания. В частности, они жаловались на холодные камеры в дисциплинарном изоляторе.
А в 2017 году в ходе массовой драки в Шосткинской исправительной колонии погиб осужденный. Он скончался от полученных травм.
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