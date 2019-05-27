Сепаратисты объявили об остановке Запорожской АЭС из-за нехватки донбасского угля: соцсети веселятся

Украина

В сети высмеяли сообщение сепаратистских ресурсов об остановке второго энергоблока Запорожской АЭС из-за нехватки… донецкого угля. Ранее сообщалось об аварии на шахте им. Засядько в оккупированном Донецке.

«От создателей „Донбасс кормит всю Украину“. Атомная электростанция, чтоб вы знали, это такая электростанция, которая работает на атомах угля. На атомах донецкого угля!» — ехидничает в своем микроблоге Vitauskas.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на шахте «Схидкарбон» возле оккупированного Луганска подняли на поверхность тела горняков, погибших 25 апреля. Под завалами погибла вся смена — 17 человек. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что оккупанты, замалчивая трагедию, сами нивелировали все шансы спасти горняков. Оккупационная администрация не захотела обращаться к украинской горноспасательной службе в Лисичанске, а вместо этого запросила помощь у российских служб в Ростовской области. Из-за расстояния в 200 километров те не смогли прибыть вовремя.

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