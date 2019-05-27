Происшествия

Покушения на активистов в Одессе будут расследовать как теракты

Громкие нападения на активистов в Одессе теперь будут расследоваться не как случаи хулиганства, а по более строгой статье. В цепочке нападений явно прослеживается единый почерк, а потому дела о покушениях будут расследоваться как целенаправленный террор против гражданского общества.

Добиться такого решения от суда удалось одесскому активисту Сергею Стерненко (на фото). За последний год назад на него трижды нападали, избивали, ранили ножом. Активист обратился в Шевченковский суд Киева, и теперь СБУ обязана переквалифицировать дело в «серию терактов, совершенных террористической организацией».

В цепочку нападений, которые необходимо расследовать как теракты, вошли нападения на Виталия Устименко, Светлану Подпалую, Михаила Кузаконя, Григория Козьму, Алину Радченко и Олега Михайлика.

Напомним, известный волонтер Роман Синицын считает, что системные нападения на активистов в Украине — это попытка дестабилизации ситуации в юго-восточной части страны.

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