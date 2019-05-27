В Париже закрыли Лувр (фото)

Мир

В столице Франции Париже закрыли знаменитый музей Лувр. Он не работал в понедельник, 27 мая, из-за забастовки служащих. Сотрудники Лувра утверждают, что музей «задыхается» из-за наплыва посетителей. И условия пребывания в нем значительно ухудшились — как для работников учреждения, так и для посетителей.

Как сообщает издание The Local, за последние 10 лет поток туристов увеличился на 20 процентов, а дворец не изменился в размерах и количество работников снизилось. В 2018 году в Лувре побывали более 10,2 миллиона человек.

На сайте музея указывалось, что всем купившим билеты на 27 мая вернут деньги. В отношении его дальнейшей работы пока что нет информации.

Возле музея собралась большая толпа. Туристы были крайне разочарованы и постили в соцсетях фотографии очередей.

Strike at the Louvre Museum !!!

Without any warning to the customers??? pic.twitter.com/QG4tAk1JPD — Ariel Ferrer (@arielferrer1) 27 мая 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что умер создатель знаменитой стеклянной пирамиды Лувра в Париже.

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