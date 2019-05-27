Я беременна — это временно: бывшая актриса «Дизель Шоу» ждет ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Бывшая участница юмористического коллектива «Дизель Шоу» Оля Арутюнян ждет ребенка. Актриса поделилась радостной новостью в сети, опубликовав фото с округлившимся животиком. Будущая мама сообщила, что малыш появится на свет уже через два с половиной месяца. Пока она не собирается в декрет и продолжает сниматься в кино.

«Беременной мне осталось быть всего два с половиной месяца, из которых один я проведу на съемочной площадке, на кинофестивале и в подготовке к следующему проекту, в который захожу сразу после родов. Сумасшедшая мамаша.

И вообще, кто сказал, что нужно выбирать «беременность — любимая работа»? Я и не выходила из рабочего состояния, всю весну пробегав на пробы, записывая самопробы и обновляя актерский кейс. Ах, да, не о работе. Я счастлива, влюблена, вдохновлена!" — написала Оля.

В реальной жизни актриса станет мамой впервые. А на съемочной площадке ей уже приходилось играть беременных. В том числе и в сериале «Папаньки» от «Дизель Студио». Парнерами Ольги на площадке комедийного фильма стали Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Лилия Ребрик (на фото).

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что поклонники рассмотрели округлившийся животик у Насти Каменских и заподозрили ее в беременности.

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