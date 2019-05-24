Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

Шоу-бизнес

После отгремевшей 23 мая пышной свадьбы новоиспеченные супруги Потап и Настя Каменских взяли паузу. В сети продолжают появляться новые фото и подробности торжества, которое прошло в загородном ресторане под Киевом. Звездные гости свадьбы выкладывают снимки и видео в Instagram. Но Оля Полякова пошла куда дальше — она показала свадьбу в прямом эфире. Видео стремительно набирало обороты, комментаторы оставляли трогательные пожелания молодым, в том числе желали и скорейшего пополнения в молодой семье.

Поклонники рассмотрели под облегающем кружевном платье невесты округлившийся животик. До этого Настя демонстрировала стройную фигурку и подкачанный пресс, она активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Поклонники не верят, что певица могла просто поправиться.

«О, так Каменских беременна!», «Настя беременна?», «А все увидели у Насти живот?» — писали в комментариях под видеороликом.

Впрочем, сама Настя в интервью ранее говорила, что мечтает о детях. Ждет наследников и Потап. «Я люблю тебя больше всех на свете, у нас будут красивые милые дети», — поет он в романтичном клипе «Константа», который презентовал в день свадьбы.

Традиционно Потап и Настя слухи не комментируют. Им сейчас точно не до этого.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из звездных гостей отгулял на свадьбе Потапа и Насти.

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