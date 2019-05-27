Модный тренд знаменитостей: полностью прозрачные платья, не скрывающие нижнего белья (фото)

Стиль жизни

Среди голливудских знаменитостей ширится новая мода. Буквально следуя принципу «чем меньше, тем лучше», звезды шоу-бизнеса все чаще появляются на гламурных мероприятиях в полностью прозрачных нарядах, выставляющих напоказ нижнее белье. Как пишет английская газета The Sun, за последние месяцы в платьях, соответствующих этому последнему тренду, на красной ковровой дорожке появлялись сестры Кардашьян-Дженнер, супермодели Белла Хадид и Изабель Гулар, аристократка леди Амелия Виндзор (внучка двоюродного брата британской королевы Елизаветы II герцога Кентского), певица Рита Ора и многие другие.

Рита Ора

Так, леди Амелия появилась в прозрачном платье на показе новой коллекции Christian Dior на Неделе моды в Париже. Под длинное белое платье классического фасона, но из нетрадиционного материала, Виндзор надела белое белье от Dior.

Амелия Виндзор

Американка Белла Хадид щеголяла в усыпанном блестками макси-платье серого цвета на шоу Victoria's Secret Fashion, из-под которого просвечивались черные трусики.

Белла Хадид

Бразильская красотка Изабель Гулар красовалась на Венецианском кинофестивале в платье с воротничком под шею, которое можно было бы назвать строгим и скромным, если не ткань — прозрачная черная тюль.

Изабель Гулар

А на Каннском фестивале настоящий фурор произвела вьетнамская модель Нгок Трин. Она явилась в прозрачном черном наряде, который можно было назвать платьем только с большой натяжкой. Ткань была не только полностью прозрачной, но ее еще и было крайне мало.

Нгок Трин

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян удивила новым нелепо-откровенным нарядом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter