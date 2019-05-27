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СМИ сообщили о самоубийстве 15-летнего сына заместителя мэра Змиева на Харьковщине
В Змиеве Харьковской области совершил самоубийство 15-летний подросток. Как сообщили в областном главке полиции, трагедия произошла 25 мая. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка. Подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.
Тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
На месте ЧП работали сотрудники Змиевского отдела полиции и Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
По информации Харьковского издания 057.ua, погибший подросток — сын одного из заместителей мэра Змиева.
Напомним, в средине мая в Киеве самоубийство совершил выпускник 11 класса, выпрыгнув с 16 этажа многоэтажного дома. Ранее из-за плохой оценки самоубийство совершил 14-летний мальчик, выпрыгнув из окна.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Мукачево Закарпатской области военнослужащий подорвал себя гранатой. Самоубийство произошло во внеслужебное время и вне военного городка. Погибшему было 20 лет.
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