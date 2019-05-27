Происшествия

СМИ сообщили о самоубийстве 15-летнего сына заместителя мэра Змиева на Харьковщине

В Змиеве Харьковской области совершил самоубийство 15-летний подросток. Как сообщили в областном главке полиции, трагедия произошла 25 мая. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка. Подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.

Тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте ЧП работали сотрудники Змиевского отдела полиции и Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

По информации Харьковского издания 057.ua, погибший подросток — сын одного из заместителей мэра Змиева.

Напомним, в средине мая в Киеве самоубийство совершил выпускник 11 класса, выпрыгнув с 16 этажа многоэтажного дома. Ранее из-за плохой оценки самоубийство совершил 14-летний мальчик, выпрыгнув из окна.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Мукачево Закарпатской области военнослужащий подорвал себя гранатой. Самоубийство произошло во внеслужебное время и вне военного городка. Погибшему было 20 лет.

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