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Происшествия

В Мукачево военнослужащий подорвал себя гранатой

18:55 20 мая 2019 346
Граната
Инф. «ФАКТОВ»

В Мукачево Закарпатской области погиб военный. Он вне воинской части получил травму от неизвестного взрывного устройства, предположительно, гранаты. Погибшему было 20 лет.

Он умер в карете скорой помощи, парень не был жителем Закарпатской области. Полиция расследует дело как самоубийство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертиза, сообщает Укринформ.

Сейчас полицейские устанавливают, какое взрывное устройство причиной трагедии. Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и вне военного городка.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Мукачево еще один человек предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Так, житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджог. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами.

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