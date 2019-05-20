В Мукачево военнослужащий подорвал себя гранатой

Происшествия

В Мукачево Закарпатской области погиб военный. Он вне воинской части получил травму от неизвестного взрывного устройства, предположительно, гранаты. Погибшему было 20 лет.

Он умер в карете скорой помощи, парень не был жителем Закарпатской области. Полиция расследует дело как самоубийство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертиза, сообщает Укринформ.

Сейчас полицейские устанавливают, какое взрывное устройство причиной трагедии. Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и вне военного городка.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Мукачево еще один человек предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Так, житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджог. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter