Бунт в одесской колонии: сожжены дежурная часть, библиотека и пожарный автомобиль

Происшествия

В понедельник, 27 мая, в Одессе во время бунта в Южной исправительной колонии (№ 51) пострадали сотрудники исправительного учреждения. Об этом сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции — начальник следственного управления Сергей Шайхет, который ранее заявлял, что полиция не знает о сбежавших из колонии заключенных.

«Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, они обратились в медицинское учреждение», — отметил начальник следствия.

По его словам, в настоящее время правоохранители пресекли преступные намерения подстрекателей мятежа и начали осмотр места происшествия. Так, установлено, что полностью выгорело помещение дежурной части, задымлены другие близлежащие административные здания и уничтожен специализированный пожарный автомобиль (на фото).

В связи с этим решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных к бунту.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Южной исправительной колонии № 51 были освобождены шесть заложников, которых захватили заключенные во время бунта.

«Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили», — сообщила Денисова.

В то же время администрации Государственной уголовно-исполнительной службы сообщила о семи пострадавших работниках колонии.

«Во время проведения мероприятий по этапированию из Южной исправительной колонии № 51 в другие учреждения шести осужденных „отрицательной направленности“ во главе с так называемым „смотрящим“, другие осужденные проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, — сообщили в администрации. — Они совершили нападение и нанесли семи работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести, подожгли пожарный автомобиль, дежурную часть и библиотеку учреждения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51, что на Люстдорфской дороге. Здание пенитенциарного учреждения горит.

А в прошлом году заключенные Замковой колонии в городе Изяслав Хмельницкой области объявляли голодовку. Они отказывались от приема пищи из-за плохих условий содержания.

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