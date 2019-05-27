В Киеве вооруженный мужчина сорвал брифинг правозащитников (фото, видео)

Украина

В Киеве мужчина с топором сорвал брифинг, посвященный ромам и годовщине разгрома ромского лагеря на Лысой горе в Киеве.

По теме брифинга должны были выступить спикеры — правозащитник, проектный координатор ромского фонда «Чирикли» Юлиан Кондур и руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев. Когда брифинг начался, в зале неожиданно появился человек в камуфляжной форме и с топором. Он назвался ветераном «Азова» и высказывался крайне резко и о ромском сообществе, и об организации подобных мероприятий.

Агрессивному мужчине не помешал ни охранник, ни приехавшая вскоре полиция. Брифинг пришлось прервать досрочно. Представители организаторов сообщили, что мероприятие сорвано.

«К подиуму выбежал товарищ в камуфляже, представившийся ветераном „Азова“, и бодрым голосом стал перекрикивать выступающего, рассказывая, что все карманники — ромы. Потолкавшись с охранником пресс-центра, попытавшимся призвать его к порядку, товарищ извлек из сумки два ножа, топор и две бутылки виски… У товарища в зале оказалась группа поддержки в благородном деле перекрикивания спикеров. На этом этапе в пресс-центр зашла полиция в касках, брониках и с оружием, и всех выпроводила на выход», — рассказал Лихачев.

Сам «азовец» Максим Ярош позже выложил видео инцидента. Он объяснил, что все предметы, которые он принес, были отобраны у ромов.

Полиция опросила свидетелей инцидента, но уголовное производство пока не открывалось. Предметы, оставшиеся на месте инцидента (топор, ножи), будут проверены.

Группа поддержки, которая поддержала ветерана в камуфляже, оказались представителями организации С14.

Напомним, в апреле 2018 года был разгромлен ромский лагерь на Лысой горе в Киеве. ООН хочет, чтобы Украина выплатила ромам компенсацию.

Фото Vyacheslav Likhachev/Facebook, uacrisis.org

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